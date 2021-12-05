Вакцинация беременных идет медленными темпами в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области низкими темпами идет вакцинация населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала года коронавирусом заразились 650 беременных женщин. У каждой третьей заболевание протекало с двухсторонней пневмонией с большим поражением площади лёгких. Девять женщин находились в критическом состоянии. Одну молодую маму с тотальным поражением лёгких спасти не удалось. 200 беременным женщинам пришлось экстренно делать операцию кесарева сечения. Многие из детей были недоношены, вес некоторых из них составлял меньше одного килограмма. Троих малышей не удалось спасти.

«Сейчас на диспансерном учёте стоит 4,5 тысячи беременных. За последние две недели изъявили желание поставить прививку всего 65 женщин. Врачи напоминают, что вакцинация проводится с 16 по 37 неделю беременности. К этому времени уже сформирован организм внутриутробного плода, и никакого негативного влияния вакцина на плод не окажет. Сформировавшиеся антитела, наоборот, будут защищать и маму, и ребенка», - отметили в пресс-службе.

Что касается детей, то в первые две волны коронавируса они не болели или заболевание протекало бессимптомно. Тогда в инфекционном отделении находилось 2-4 ребенка. В третью волну в инфекционном стационаре детской областной больницы находились до 70 ребятишек.

«Сейчас госпитализируют маленьких пациентов меньше, но заболевание протекает гораздо тяжелее. Дети стали болеть практически так же, как взрослые, есть пациенты и с лёгочной недостаточностью, которые длительное время находятся на ИВЛ. В регионе зарегистрирован один летальный случай среди детей. В стационарах получили лечение 1300 детей и подростков, 2700 пациентов пролечились амбулаторно. Привиты вакциной Pfizer 2062 подростка из 80 тысяч детей региона. Никаких негативных реакций или последствий не наблюдалось», - проинформировали в пресс-службе.

Северо-Казахстанская область более двух месяцев находится в «красной» зоне. За последнюю неделю отмечается снижение до 100 заболевших в день.

«Постоянно ведётся анализ характера заболеваемости. Большое внимание уделяется исследованию поведенческого фактора вакцинированного человека при встрече с коронавирусом. Анализ показал, что заболеваемость КВИ среди вакцинированных жителей области незначительная. Из 245 тысяч североказахстанцев, получивших оба компонента вакцины, заболели всего 2 694 человека. От общего числа заболевших это составляет 1,1%, госпитализированы в инфекционные стационары 0,3% от общего числа вакцинированных», - сообщили в пресс-службе.

Среди районов по количеству вакцинированных лидирует Мамлютский район – 90% от подлежащего вакцинации населения, в Жамбылской районе вакцинировано 88%, районе Шал акына - 83%.

«Как показывает анализ, большая часть невакцинированных - самозанятое население и лица старше 60 лет. Поэтому дополнительным постановлением санитарного врача региона ограничен доступ на промышленные и сельскохозяйственные предприятия не вакцинированных сотрудников. Напомним, что коронавирус относится к инфекциям, к которым у человека вырабатывается нестойкий иммунитет. Поэтому после перенесенного заболевания коронавирусом или продолжительного времени после вакцинации иммунитет к инфекции снижается. Вакцинация допускается через 3 месяца после перенесенного заболевания», - добавили в пресс-службе.



