Вакцинация беременных и подростков вакциной Pfizer началась в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе завезли вакцину Pfizer. В медицинских учреждениях началась вакцинация беременных, подростков и кормящих женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Айгуль Куштаевой, всего в регион было поставлено 40 950 доз вакцин Pfizer, которые были распределены по медицинским организациям области.

«20 ноября в область доставлено 40 950 доз вакцин Pfizer. Вакцины распределены по медицинским организациям области.

С 22 ноября начато проведение вакцинации. За вчерашний день вакцины получили 12 человек, это восемь кормящих женщин и четыре подростка», - сказала Айгуль Куштаева.

Кроме того сотрудники управления здравоохранения, департамента санитарно-эпидемиологического контроля, профессорско-преподавательского состава медцентра Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова проводят встречи, информационно-разъяснительные работы в школах с родителями подростков о важности данной вакцины.