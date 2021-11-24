Вакцинация беременных и подростков вакциной Pfizer началась в Актобе
По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Айгуль Куштаевой, всего в регион было поставлено 40 950 доз вакцин Pfizer, которые были распределены по медицинским организациям области.
«20 ноября в область доставлено 40 950 доз вакцин Pfizer. Вакцины распределены по медицинским организациям области.
С 22 ноября начато проведение вакцинации. За вчерашний день вакцины получили 12 человек, это восемь кормящих женщин и четыре подростка», - сказала Айгуль Куштаева.
Кроме того сотрудники управления здравоохранения, департамента санитарно-эпидемиологического контроля, профессорско-преподавательского состава медцентра Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова проводят встречи, информационно-разъяснительные работы в школах с родителями подростков о важности данной вакцины.