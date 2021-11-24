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    22:11, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Вакцинация беременных и подростков вакциной Pfizer началась в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе завезли вакцину Pfizer. В медицинских учреждениях началась вакцинация беременных, подростков и кормящих женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

    По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Айгуль Куштаевой, всего в регион было поставлено 40 950 доз вакцин Pfizer, которые были распределены по медицинским организациям области.

    «20 ноября в область доставлено 40 950 доз вакцин Pfizer. Вакцины распределены по медицинским организациям области.

    С 22 ноября начато проведение вакцинации. За вчерашний день вакцины получили 12 человек, это восемь кормящих женщин и четыре подростка», - сказала Айгуль Куштаева.

    Кроме того сотрудники управления здравоохранения, департамента санитарно-эпидемиологического контроля, профессорско-преподавательского состава медцентра Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова проводят встречи, информационно-разъяснительные работы в школах с родителями подростков о важности данной вакцины.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Актюбинская область
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