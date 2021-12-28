Вакцинация беременных и кормящих против КВИ: врач-репродуктолог ответил на вопросы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, врач-репродуктолог, профессор Вячеслав Локшин в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о вакцинации беременных и кормящих женщин, а также ответил на ряд важных вопросов.

- Влияет ли вакцина на репродуктивную функцию?

- Сегодня уже достаточно много исследований проводилось по вакцине от коронавируса. Влияние вакцинация ни на женскую, ни на мужскую репродуктивную систему не оказывает. В Казахстане несколько клиник провели исследование женщин и мужчин, которым сделана прививка, и сравнили, как у них протекает лечение при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Мы увидели, что никаких отличий у них от тех пациентов, которые не вакцинированы, в репродуктивной системе в отношении качества и количества сперматозоидов, яйцеклеток, эмбрионов, нет.

- Почему женщин вакцинируют только с 16 недель беременности? Может ли как-то сказаться вакцинация на развитие плода при раннем сроке беременности?

- Учитывая, что вакцина новая, исследований было мало на тот этап, когда принимали решения, и для безопасности решили вакцинировать с 16 недель, когда заканчивается органогенез и эмбриогенез. То есть, у ребенка внутриутробного закладывается система, органы, и после 16 недель рисков уже нет. Надо сказать, что все вакцины на этапе разработки проходят доклинические исследования на животных, в том числе на беременных животных. То есть, изучается влияние на эмбрион. Такого негативного влияния не было установлено. Сейчас в мире вакцины начали применять вне зависимости от срока, то есть, можно с первых дней. Более того, у нас были пациентки, которые не знали, что они беременны и делали вакцинацию «Спутником V» и другими препаратами, никакого негативного влияния ни у кого не было.

- Может ли вакцина от COVID-19 вызвать бесплодие? И какой штамм самый опасный для беременных?

- Вакцина от COVID-19 не может вызвать бесплодие, потому что вакцины (QazVac, SinoVac, Sinopharm) ослаблены или убиты. Эта технология применяется уже много лет, и она никак не влияет. То, что касается векторных вакцин, то там тоже ничего нет, кроме белка от коронавируса, который тоже не может повлиять на репродуктивную функцию. Также вакцина мРНК (Pfizer) прошла все исследования и никак не влияет ни на что, кроме как выработки антител. Поэтому рисков бесплодия вакцины не несут. Наоборот, мы уже много лет рекомендуем вакцинацию беременным от гриппа. Беременные и не беременные вакцинируются, никаких последствий нет.

Если говорить о влиянии коронавируса на беременных, то здесь очень много проблем. Во-первых, во время беременности развиваются такие процессы, при которых можно ожидать развитие тяжелой КВИ. Сама беременность является состоянием иммунной супрессии, то есть подавлением иммунитета, потому что, беременные вынашивают чужеродный плод. Наполовину там чужие гены. Поэтому идет некое подавление своего иммунитета. Беременные, естественно, подвержены заболеванию КВИ. Второй фактор, во время беременности, особенно во втором и третьем триместре, развивается гиперкоагуляция, то есть повышается свертываемость крови. Беременность как бы готовится к завершению к родам, чтобы меньше кровопотеря была, а коронавирус тоже влияет на свертывающую систему крови и тем самым усиливает процесс тромбообразования. Поэтому у части беременных коронавирусная инфекция протекает очень тяжело.

Пневмония. Женщина, которая вакцинирована, у нее риск тяжелого течения, даже смерти, 50 раз ниже, чем у женщины, которая не вакцинирована. Поэтому, к большому сожалению, в всех странах мы увидели рост материнской смертности. Тяжелых осложнений во время беременности, больше выкидышей, больше мертворождений, больше преждевременных родов. Это все связано с COVID-19. Поэтому, чтобы защититься, надо соблюдать дистанцию, носить маску и прежде всего вакцинироваться.

Для беременных опасен любой штамм, особенно «дельта», которая вызвала рост материнской смертности в три раза.

- Какие побочные эффекты после вакцинации могут наблюдаться у беременных и кормящих? И как эти побочные эффекты могут сказаться на плоде?

- Побочные эффекты у них такие же, как у остальных людей. По крайней мере, сейчас вакцинировано около 200 тысяч беременных и кормящих в Казахстане. Основные осложнения - это боль, покраснение. Тяжелых осложнений не установлено, все таки они молодые женщины.

- Защитит ли бустерная вакцинации от «омикрона»?

- Бустерная вакцинация, может, и не защитит от «омикрона», так же как и вакцинация 100% не защищает от других штаммов. Бустерная вакцинация предупредит развитие тяжелых форм заболевания. Сегодня появились данные, что «омикрон» обходит иммунную защиту и антитела может обойти, но при этом число поступивших в отделение интенсивной терапии значительно меньше среди вакцинированных. Вакцинация не только дает антитела конкретному штамму, а в целом стимулирует иммунитет. Иммунная система более быстрее включается при заражении новым штаммом.

- Нужно ли измерять антитела перед ревакцинацией?

- Нет. Это ничего не дает. Я сам в марте тяжело переболел, а через два месяца сделал вакцинацию. Мне говорили, что надо делать через три-шесть месяцев. На западе, в Америке, к примеру, вакцинируют сразу после выписки. Все-таки иммунитет, который создается от вакцинации он более долговечный, чем у переболевших.

- Объясните, пожалуйста, в чем разница между повторной и бустерной вакцинацией?

- Дело в том, что, к сожалению, вакцинация не дает длительного эффекта. Есть болезни, от которых можно вакцинировать раз в десять лет, раз в жизни, к примеру, от туберкулеза, оспы. А есть такие заболевания, как грипп, где штаммы меняются, и антитела снижаются. Поэтому нужна поддержка иммунитета. Может быть каждые шесть месяцев, может быть раз в год. Это мы определимся, но на сегодняшний день считается, что через шесть месяцев нужна иммунная поддержка в виде бустерной вакцины.

- Расскажите, что нужно учесть перед вакцинацией от коронавируса?

- Перед любой вакцинацией, в частности от коронавируса, нужно быть убежденным, что у вас нет никаких острых воспалительных заболеваний, и вообще обострения любых заболеваний. Если у пациента есть хронические заболевания, любые: сосудистая система, крови, онкоболезни, то они должны посоветоваться со своими специалистами, но это не является противопоказанием для вакцинации. Наоборот, онкобольным, людям с хроническими заболеваниями вакцинация нужна. Они просто должны пройти консультацию, а потом прийти на вакцинацию.

- Спасибо, за интервью!