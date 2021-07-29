Вакцинацией охвачена почти половина населения Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области вакцину получили более 239 тысяч человек, охват населения области вакцинацией составляет 47,3%. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Анжела Бексултанова.

С 1 февраля этого года в Костанайской области, как во многих других регионах Казахстана, стартовала вакцинация против COVID-19.

В эту работу вовлечена 31 медицинская организация региона, пять из которых - частные клиники с функционированием кабинетов для первичной и вторичной этапов вакцинации. Также действуют стационарные и передвижные прививочные пункты - всего их 181 .

По информации А. Бексултановой, для обеспечения хранения вакцины медицинскими организациями имеется 104 единицы морозильного оборудования, с одновременным хранением порядка 173 тыс. доз. Имеются 817 термоконтейнеров объемом от 2 до 50 литров. Имеются также рефрижераторы для обеспечения холодовой цепи при транспортировке вакцины по регионам.

«На сегодня в область доставлено 279 500 доз первого компонента и 194 415 доз второго компонента вакцины. Всего вакцинировано 239 028 человек первым компонентом, охват населения области вакцинацией составляет 47,3%,- добавила Анжела Бексултанова. — В проведении вакцинации задействовано 426 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение».

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 20 тысяч случаев COVID-19.

«Для противодействия инфекции в области развернуто 2 207 коек, включая 1 907 инфекционных коек, где находится 907 пациентов, загруженность составляет 47,5%. Также 300 карантинных коек, где находится 56 пациентов, загруженность составляет 18,6%. На амбулаторном наблюдении с легкой степенью тяжести заболевания находится 1 268 человек»,- сказала заместитель руководителя управления здравоохранения.

Также в области на постоянном контроле вопрос с обеспечением медицинских организаций средствами индивидуальной защиты. По информации А. Бексултановой, имеется запас средств защиты в медорганизациях по 85 наименованиям, входящим в протокол лечения COVID-19. Этого, как уверены в ведомстве, хватит на ближайшие два месяца.

«Подведена централизованная кислородная сеть в четырех крупных стационарах (областная больница, Костанайская и Рудненская городские больницы, областной центр фтизиопульмонологии в городе Тобыле). В наличии имеются 717 кислородных концентраторов и 700 кислородных баллонов. В целом, в области эпидемиологическая ситуация остается сложной, но стабильной», - подытожила Анжела Бексултанова.