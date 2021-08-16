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Вакцина Vero Cell появилась в прививочных пунктах Алматы
16 Августа 2021 10:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы ожидается поставка еще 35 тысяч доз вакцины Vero Cell компании Sinopharm, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Управление общественного здоровья города Алматы сообщает, что 14 августа текущего года получена вакцина Vero Cell компании Sinopharm в общем количестве 10 000 доз (1 комп). Дополнительно на этой неделе ожидается 35 000 доз», - сообщили в пресс-службе управления.
Как отметили в управлении, вакцину уже распределили в прививочные пункты.
Ранее Главный государственный санитарный врач РК внес дополнения в постановление, где описана характеристика вакцины Vero Cell: кому она предназначена и какие есть противопоказания.
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