Вакцина Vero Cell появилась в прививочных пунктах Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы ожидается поставка еще 35 тысяч доз вакцины Vero Cell компании Sinopharm, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление общественного здоровья города Алматы сообщает, что 14 августа текущего года получена вакцина Vero Cell компании Sinopharm в общем количестве 10 000 доз (1 комп). Дополнительно на этой неделе ожидается 35 000 доз», - сообщили в пресс-службе управления.

Как отметили в управлении, вакцину уже распределили в прививочные пункты.

Ранее Главный государственный санитарный врач РК внес дополнения в постановление, где описана характеристика вакцины Vero Cell: кому она предназначена и какие есть противопоказания.



