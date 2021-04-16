Вакцина «Спутник V» будет поставлена в Азербайджан в ближайшее время

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Более 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» будут поставлены в Баку в ближайшее время, рассматривается вопрос о производстве российских вакцин от коронавируса в Азербайджане. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой на полях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Знаю, что достигнута договоренность о поставке в апреле-мае более 100 тысяч доз вакцины «Спутник V», потому что мы хорошо понимаем, что единственный способ реально остановить пандемию - это массовая вакцинация», - сказала она.

По словам спикера Совфеда, помимо поставки препаратов российской стороной, не исключается их производство на территории Азербайджана.

«Готовы не только поставлять вакцины, но и рассматривается вопрос, насколько я знаю, производства в Азербайджане этих вакцин, что позволит ускорить массовую вакцинацию и, возможно, экспортировать вакцины и в другие страны, тем самым поддерживая общий настрой на всеобщую вакцинацию», - добавила В. Матвиенко.

Отметим, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал 11 марта решение о приобретении у России 300 тысяч доз данной вакцины. В целом на сегодняшний день общее число вакцинированных в Азербайджане превысило 1,2 млн человек. Из них первую дозу вакцины получили 837 304, вторую дозу – 434 487 пациентов.

Между тем, несмотря на то, что в Азербайджане ежедневно регистрируются более 2 тысяч случаев заражения от COVID-19, эксперты убеждены о ближайшей стабилизации эпидситуации в стране.

Так, председатель медико-научного комитета при правлении Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Акиф Гурбанов, считает, что на сегодняшний день Азербайджан находится на пике третьей волны коронавируса COVID-19.

«Сейчас ежедневного увеличения числа инфицированных практически нет, наблюдается некоторая стабильность. Если ожидания оправдаются - новых случаев постепенно будет становиться все меньше», - сказал представитель TƏBİB.

При этом А. Гурбанов отметил, что обнаруженные в Азербайджане штаммы COVID-19 сделали болезнь более заразной, но не повлияли на степень тяжести заболевания и летальность.