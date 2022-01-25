Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Акмолинской области первым компонентом вакцины Pfizer привился 6 151 человек, среди них 4 413 подростков, 144 беременных и 1 594 кормящих женщин. Об этом на прошедшем брифинге сообщил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Н. Сыздыкова, всего в Акмолинскую область с февраля 2021 года поступило 1 022 585 доз пяти вакцин ( Спутник V – 542 505, QazVak – 109 930, Sinofarm – 259 000 (HayatVax – 61 000, Corona Vak-24000, VeroCell – 174 000) и 111 150 доз вакцины Pfizer. А 21 января на склад поступило 4 000 доз вакцины «Спутник Лайт».

«Разнарядка подготовлена, доставка в медорганизации области началась», - поделился Н. Сыздыков.

В целом, с февраля первым компонентом пяти вакцин привито 340 736 человек или 71,1% от подлежащего населения, вторым компонентом – 314 913 акмолинцев или 65,7 %. Первым компонентом вакцины Pfizer привился 6 151 человек или 9,3%. Среди них 4 413 подростков, 144 беременных и 1 594 кормящих женщин. Вторым компонентом привито 3 447 человек или 5,2%. Ревакцинацию прошли 53 092 человека или 36,6%.

«Сегодня на складах имеется достаточное количество вакцин, никакого ажиотажа нет. Вакцинация проводится всеми медорганизациями региона, в которых есть прививочные пункты. В текущем году в регионе еще не вакцинированы 226,9 тысяч человек. Из числа не вакцинированных 3,7% или 8 347 человек уже заразись коронавирусной инфекцией. Из числа привитых в этом году заразилось лишь 343 человека.

« Из 36 человек, находящихся в реанимации, привит только один пациент. Это подтверждает еще раз международные научные исследования, а также данные всех медорганизаций о том, что привитые люди не заболевают КВИ в тяжелых формах, не попадают в реанимацию и не умирают от КВИ. Вакцинация от КВИ – единственная надежда для человека в тяжелом состоянии остаться в живых», - отметил Н. Сыздыков.

Как добавил спикер, в целом по стране проведено более 55 тысяч вакцинаций кормящих и беременных женщин – и ни одного случая заражения их после КВИ не зафиксировано.

«Это говорит о том, что для предотвращения материнской смертности из-за КВИ и недопущения осложнений беременности существует только один путь – вакцинация. По всему миру доступность вакцин не превышает 17%. То есть 83% населения земли не имеет возможности получить вакцину. Во многих странах вакцина платная. Прошу граждан думать не только локально, но и глобально. На сегодняшний день наше государство дает уникальную возможность получить вакцину бесплатно», - резюмировал Н. Сыздыков.