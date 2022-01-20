Вакцина «Спутник Лайт» доставлена в Павлодарскую область
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Партию из 6 500 доз однокомпонентной прививки российского производства для ревакцинации принял центральный склад областной больницы им. Султанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Об этом сообщили в региональном Департаменте здравоохранения.
«Уже с завтрашнего дня ее можно будет получить в медицинских учреждениях», – уточнили в ведомстве.
Вакцинацию и ревакцинацию можно пройти и в выходные дни в прививочных кабинетах поликлиник, а также в прививочном пункте, который развернулся в торгово-развлекательном центре Batyr mall.
В ведомстве дополнили, что ревакцинацию уже прошли 52 тысячи павлодарцев.
«Спутник Лайт» разработана в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. По данным фонда, эффективность препарата составила 79,4%.
- Трём иностранцам запретили въезд в РК без ПЦР-тестов в Павлодарской области
- Pfizer и беременность: актюбинка рассказала о своем самочувствии
- Сенатор: Данные по безработице не внушают доверия
- Как лицам с инвалидностью оказывалась поддержка в период ЧП
- Фейк: COVID-19 можно вылечить, делая ингаляции смесью лидокаина и физраствора
- Стабилизировать эпидситуацию позволит ревакцинация - Алтай Кульгинов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана