Вакцина «Спутник Лайт» доставлена в Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Партию из 6 500 доз однокомпонентной прививки российского производства для ревакцинации принял центральный склад областной больницы им. Султанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Об этом сообщили в региональном Департаменте здравоохранения.

«Уже с завтрашнего дня ее можно будет получить в медицинских учреждениях», – уточнили в ведомстве.

Вакцинацию и ревакцинацию можно пройти и в выходные дни в прививочных кабинетах поликлиник, а также в прививочном пункте, который развернулся в торгово-развлекательном центре Batyr mall.

В ведомстве дополнили, что ревакцинацию уже прошли 52 тысячи павлодарцев.

«Спутник Лайт» разработана в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. По данным фонда, эффективность препарата составила 79,4%.