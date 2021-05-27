Вакцина спасает бизнес: предпринимательницы убеждают прививаться жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены общественного объединения BusinessWomenKZ призвали жителей столицы пройти вакцинацию против коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

По мнению женщин-предпринимателей, благодаря вакцине карантинные меры смягчаются, что помогает бизнесу вновь работать в полную силу.

«BusinessWomenKZ - организация республиканского масштаба, поддерживающая и развивающая женский бизнес. Хотим призвать все население к вакцинации. Мы сами получили вакцину. Эпидемия опасного вируса, бушующая в современном обществе, опасна для населения. Однако мы устали от карантина. Если бы подавляющее большинство населения было вакцинировано и здорово, мы бы вернулись к прежней нормальной жизни», - сказала председатель правления ОО BusinessWomenKZ Сауле Кайсар.

Руководитель учебного центра Bilim al Райгуль Серикбаева в своем выступлении отметила, что из-за карантина бизнес понес потери.

«Я многодетная мать. Мы ни у кого ничего не просим. Только бы государство и спонсоры поддерживали нас. Сегодня наш бизнес окреп, мы открыли два филиала в столице. Теперь нам необходимо бороться с эпидемией Covid-19 для дальнейшего развития этого бизнеса. Я думаю, что эффективный способ избавиться от него - это вакцинироваться. Я сама получила вакцину «Спутник V». Теперь жду получения второго компонента. Одна из основных проблем для нас - это карантин. Родители не отправляют своих детей в учебный центр из-за страха, что они могут заразиться. Поэтому, чтобы преодолеть эти трудности, нам нужно массово вакцинироваться», - говорит она.

Еще одна представительница проекта BusinessWomenKZ Камина Байболова в прошлом году в начале карантина открыла швейную мастерскую и внесла свой вклад в обеспечение масками столичных жителей.

«Уже почти год как мы открыли швейную мастерскую «Астана Алтын Шанырак ұясы». Швейную мастерскую мы открыли при поддержке акима столицы Алтая Сейдировича для многодетных матерей. В прошлом году в связи с карантином мы ежедневно шили более 5 000 масок. Занимались пошивом халатов для медицинских работников. Конечно, сейчас мы все должны быть осторожны и заботиться о своем здоровье. Сама я мама 10 детей. Мои дети получили вакцину. Мы также соблюдаем меры предосторожности и призываем других людей сделать прививку. Хотелось бы, чтобы наш бизнес развивался дальше, чтобы эпидемия коронавируса сбавила обороты», - сказала многодетная мать.

У Алтынай Рыскуловой семейный бизнес по производству шоколада ручной работы. Предприниматель отмечает, что карантин также негативно сказался на доходах ее семьи.

«У нас семейный бизнес. Мы занимаемся производством шоколада ручной работы. Мы призываем всех вакцинироваться, чтобы в дальнейшем успешно развивался бизнес, в том числе и наше производство», - отметила она.

Владельцы объектов общественного питания также поддерживают массовую вакцинацию, ведь только благодаря ей горожане, а также бизнес смогут вернуться в прежний ритм жизни.

Среди них и Асылтас Дильдебаева: «От имени ресторана Riza Ball всех призываю вакцинироваться. Давайте полноценно откроем двери наших ресторанов, кафе баров. Нам нужно работать».