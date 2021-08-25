Вакцина QazVaс эффективно предотвращает летальные случаи при заболевании КВИ - ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отечественная вакцина QazVac по иммуногенности и защитной эффективности от заражения коронавирусной инфекции COVID-19 не уступает другим вакцинам, изготавливаемым по подобной технологии. Об этом заявила генеральный директор НИИ, доктор биологических наук, Академик АЕН РК и член-корреспондент Российской академии естествознания Кунсулу Закарья, передает МИА «Казинформ».

Представители Гражданского штаба по борьбе с пандемией коронавируса «Ел үшін егілемін» побывали в «НИИ Проблем биологической безопасности», на базе которого построен завод по производству вакцин ОтарБиоФарм. Сейчас завод работает в режиме валидации оборудования, в сентябре планируется перейти в рабочий режим и произвести 2 млн доз QazVac до конца года.

«На данный момент в стране вакцинировано 2-я дозами QazVac более 300 тысяч казахстанцев, и пока «ни одного летального случая не зафиксировано», что подтверждает гарантию надежности отечественной вакцины», - заявила генеральный директор НИИ, доктор биологических наук, Академик АЕН РК и член-корреспондент Российской академии естествознания Кунсулу Закарья.

Отечественная вакцина QazVac по иммуногенности и защитной эффективности от заражения коронавирусной инфекции COVID-19 не уступает другим вакцинам, изготавливаемым по подобной технологии, а также рекомбинантным векторным вакцинам типа Спутник V.

Технология производства вакцины QazVac в антигенной гармонизации (взаимозаменяемости) к эпидемиологический актуальным вариантам возбудителя, появляющимся в результате мутации или изменении, генетического и антигенного дрейфа, наиболее гибкая, оперативная и технологичная. Антигенный вариант вируса в технологии производства вакцины QazVac можно изменять безболезненно и оперативно в зависимости от эпидемиологической ситуации.

«Инактивированные вакцины, к которым относится и вакцина QazVac, гарантированно вызывают и гуморальный иммунитет, и Т-клеточный. Но самое главное их преимущество – нет проблем с модификацией. Вот закончим в августе клинику и можем хоть каждую неделю штаммы менять», – сообщил Берик Хайруллин, сотрудник НИИ в ходе встречи.

Завершающая 3 фаза клинических испытаний вакцины QazVac завершилась 9 июля 2021 года. По результатам исследований написан заключительный отчет, который находится в Министерстве здравоохранения республики. Этот отчет можно считать за первичную публикацию, а в научные журналы статья по результатам клинических исследований будет составляться и подаваться по мере возможности. У исследователей в данное время очень ограниченные возможности в связи с высокой нагрузкой по производству и выполнению программы.

Согласно исследованиям, опубликованным в Lancet, GMT QazVac снижается в течении 180 дней. Ревакцинация при коронавирусной инфекции COVID-19, не зависимо от типа и вида вакцины, обязательна. Так как поствакцинальный иммунитет имеет свое завершение/снижение через определенное время, который требует повторной стимуляции ревакцинацией. Кроме того, генетический и антигенный дрейф (изменение антигенности) полевого вируса требует повторного применения вакцины антигенности или вакциной с антигенным составом нового порядка. Эффект ревакцинации, по утверждению Кунсулу Закарья, лучше будет при двукратной иммунизации в год, в случае достаточности объема поставки вакцины.

Касательно регистрации вакцины в ВОЗ подготовлены и готовятся необходимые документы. В этой работе задействовано как НИИ Проблем биологической безопасности, так и правительство.

По результатам эпидемиологического надзора видно, что вирус постоянно подвергается изменению в генетическом и антигенном состоянии. Массовая вакцинация поможет значительно сократить или ликвидировать тяжелые случаи заболевания и смертельные исходы. Для ликвидации пандемии потребуется применить комплекс противоэпидемических мероприятий, основным инструментом которого будет являться вакцинация.