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    18:40, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Вакцина QazVac доказала свою безопасность - ректор КазНМУ Талгат Нургожин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ректор КазНМУ имени С. Асфендиярова Талгат Нургожин рассказал о безопасности казахстанской вакцины от коронавируса QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцина QazVac доказала свою безопасность и отсутствие токсичности сначала в экспериментах на лабораторных животных. Затем безопасность была подтверждена на группе добровольцев в течение первой и второй фазы клинических испытаний.

    Антивирусная активность и клиническая эффективность вакцины QazVac была доказана по результатам первой половины третьей фазы клинических испытаний», - сказал Талгат Нургожин.

    Комментируя использование формальдегида, ректор отметил, что препарат давно используется при производстве различных вакцин. К примеру, он содержится в вакцинах против холеры, а также в широко известных детских поливалентных прививках.

    «На тему взаимодействия формальдегида и вируса COVID-19 опубликовано несколько статей. Формальдегид используется для инактивации самого вируса, при этом сам S-протеин, входящий в состав «шипов» вируса, не подвергается конформационным изменениям. За счет реакции на S-протеин и возникает иммунный ответ организма в виде выработки антител», - отметил Талгат Нургожин.

    Генеральный директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов заявил, что при производстве вакцины QazVac инактивированный вирус не теряет свои антигенные свойства.

    НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки Минобразования РК ранее также прокомментировал использование формальдегида при производстве вакцины QazVac.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Безопасность
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