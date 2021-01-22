Вакцина против рака шейки матки не вызывает бесплодия  - доктор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцина против рака шейки матки не вызывает бесплодия у девочек. Об этом заявила директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) Диляра Кайдарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из путей предотвращения рака шейки матки – вакцина. Во всем мире существуют две компании, которые изобрели вакцины. Есть двухвалентные, четырехвалентные и девятивалентные вакцины. Вакцина пока в Казахстан не поступила. Вакцина существуют уже более 10 лет. Все страны начали вакцинировать с 9 до 12 лет. Почему в таком раннем возрасте? Рекомендуется вакцинировать девочку до первого опыта половой жизни. Но можно вакцинировать девочку до 26 лет. После вакцинации на всю жизнь сохраняется иммунитет к данному вирусу папилломы человека», - сказала в прямом эфире в Instagram доктор.

Она также развеяла миф о вреде вакцины против рака шейки матки.

«У нас очень много людей, которые против вакцинации. Считают, что мы хотим сделать бесплодными наших девочек. Эта вакцина неживая, она не вызывает бесплодия. Это уже доказано всеми мировыми исследованиями. Если у вас есть девочки, то конечно, нужно подумать об их будущем и привить. У нас много женщин, которым мы провели операции по удалению матки, придатков и так далее. В молодом возрасте, в 35-40 лет, пришлось все это удалить. Они говорят, если бы мы знали, что была такая вакцина, мы бы давно привились. И они хотят привить своих девочек, сестер и дочек. Проведены крупные исследования. Австралия уже в течение 10 лет провакцинировала всех своих девочек. Сейчас у них практически не выявляется рак шейки матки», - отметила Диляра Кайдарова.

Ранее Диляра Кайдарова отметила , что Казахстан находится в очереди по поставке вакцины. Она может поступить в нашу страну только в 2022 году.



