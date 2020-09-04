Вакцина против коронавируса не может быть без побочных действий – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов рассказал, на каком этапе находится проведение совместных клинических исследований вакцины против коронавируса от китайской компании «Синофарм», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время осуществляются переговоры по проведению третьей фазы клинических исследований вакцины компании «Синофарм» от Covid-19. Протокол исследований и другие документы сейчас проходят экспертную оценку в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и Центральной комиссии по клинической базе. С казахстанской стороны определены потенциальные клинические базы, которые будут расположены в Нур-Султане и в Караганде», - сказал Багдат Коджахметов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, сейчас начата подготовительная работа по проведению исследований.

«Вместе с тем, необходимо отметить, что исследования начнутся лишь после получения положительных заключений экспертных организаций и одобрения соответствующих уполномоченных органов. Поэтому клинические испытания еще не начались, начнутся только после того, как они будут согласованы с требованиями, которые есть», - отметил спикер.

«Мы все время говорим о том, что есть правила проведения клинических испытаний. Это наша оценка безопасности и эффективности вакцины или лекарственных средств. Позиция Казахстана – мы все-таки ждем третьей фазы. По «Синофарму» - это может быть проведение многоцентровых клинических испытаний. На сегодняшний день вопрос еще не решен, потому что исследования могут проводиться и в Китае, и у нас. Британско-шведская компания тоже предлагает свою оксфордскую вакцину, которая сейчас проходит испытания в Англии, Бразилии, и в других странах», - отметил заместитель председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК Нурлыбек Асылбеков.

«Для нас важно, чтобы вакцина была без побочных действий. Совсем без побочных действий вакцина быть, конечно, не может – любое лекарство, в том числе вакцина, обычно описывает какое-то побочное действие, например, покраснение. Поэтому мы хотим минимизировать риск побочных действий в вакцинах», - добавил Н.Асылбеков.