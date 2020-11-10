Вакцина против коронавируса фундаментально изменит ход пандемии - ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – Вакцина против коронавирусной инфекции, которая может быть доступной к марту следующего года для наиболее уязвимых групп населения, а также другие достижения фундаментально поменяют ход пандемии, считает Брюс Эйлвард, советник гендиректора ВОЗ и руководитель работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Во время выступления на возобновлённом ежегодном министерском собрании Брюс Эйлвард оценил последнюю стадию испытания вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Pfizer Inc's PFE.N, как «положительную».

«Большую часть работы нам еще предстоит выполнить, это всего лишь промежуточные результаты.… Однако сегодня мы получили положительные результаты, которые позволяют нам надеяться на лучшее для всего мира в будущем», - рассказал он во время мероприятия, на котором участвовали представители из 194 стран.

По его словам, к марту ситуация с коронавирусным кризисом может фундаментально поменяться в результате большого количества работы, проводимой по всему миру.

Компания Pfizer оценила последнюю стадию тестирования ее вакцины против вируса эффективной на 90%.

Вакцина-кандидат компаний Pfizer и BioNTech не была изначально в списке вакцин фонда ВТО COVAX Facility, созданного для равного финансирования и дистрибуции вакцин по всему миру. Однако компании проявили интерес к данной программе.

Обе компании - Pfizer и BioNTech, заявили о готовности запросить разрешения американских властей на использование вакцин для экстренного применения уже в этом месяце.

Брюс Эйлвард также заявил, что мир готов расширить проведение тестов на коронавирусную инфекцию, учитывая нынешние возможности в диагностике, а также, что на данный момент существует достаточное количество путей по сокращению риска смерти от вируса. Он подчеркнул, что с сегодняшними новостями (о вакцине) мир находится на пороге готовности внедрения вакцинации населения, входящего в группу повышенного риска в конце первого квартала или в начале второго квартала следующего года.

По его мнению, нехватка финансированных средств в количестве 4,5 миллиардов долларов может снизить доступ к тестам, медикаментам, и вакцине в странах со средней и низкой заработной платой.