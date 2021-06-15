Вакцина против COVID-19 компании Sinovac Biotech получила разрешение на экстренное использование в Непале

КАТМАНДУ. СИНЬХУА - Вслед за вакциной производства китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, вакцина против коронавируса нового типа /COVID-19/ CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac Biotech, получила разрешение на экстренное использование в Непале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Директор Департамента по контролю за лекарственными средствами Непала Бхарат Бхаттараи в субботу в интервью Синьхуа сообщил, что после изучения данных компании Sinovac Biotech ведомство решило выдать разрешение на экстренное использование вакцины CoronaVac.

Согласно коммюнике департамента, препарат CoronaVac будет применяться для иммунизации людей старше 18 лет.

По данным Министерства здравоохранения и народонаселения Непала, из-за нехватки вакцин в стране в настоящий момент только 2 проц. населения, которое составляет примерно 30 млн человек, привились двумя дозами вакцин.