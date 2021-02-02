Вакцина поможет сформировать иммунологическую подушку - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман рассказал о перспективах вакцинации от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алмаз Шарман привел данные экспертов о вероятности завершения пандемии в середине либо к концу 2021 года. Связывают это с разработкой эффективных и безопасных вакцин, над которыми в мире работают около двухсот лабораторий.

«Успешное испытание недавно прошла вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Их эффективность превысила 95%. Это очень высокий показатель. Обе вакцины основаны на самой современной технологии матричной РНК. Ее особенностью является то, что она может стимулировать не только выработку антител, но и клеточного иммунного ответа. Эти результаты намного превзошли ожидания медиков и это реально вдохновляет. Похоже, что ученые сделали еще один важный шаг на пути к победе над COVID-19», - сказал эксперт.

В следующем году ожидается производство несколько миллиардов доз различных вакцин. При этом, ситуация по вакцинации населения в мире неоднозначна.

Как отметил профессор, вакцина поможет человечеству сформировать иммунологическую подушку, которая защитит от пандемии.

Напомним, в Казахстане с 25 декабря проходит заключительная III фаза клинических исследований испытаний отечественной вакцины QazCovid-in. Предварительные результаты исследований демонстрируют высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%.