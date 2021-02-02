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    09:31, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Вакцина поможет сформировать иммунологическую подушку - эксперт

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман рассказал о перспективах вакцинации от COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алмаз Шарман привел данные экспертов о вероятности завершения пандемии в середине либо к концу 2021 года. Связывают это с разработкой эффективных и безопасных вакцин, над которыми в мире работают около двухсот лабораторий.

    «Успешное испытание недавно прошла вакцины против коронавируса от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Их эффективность превысила 95%. Это очень высокий показатель. Обе вакцины основаны на самой современной технологии матричной РНК. Ее особенностью является то, что она может стимулировать не только выработку антител, но и клеточного иммунного ответа. Эти результаты намного превзошли ожидания медиков и это реально вдохновляет. Похоже, что ученые сделали еще один важный шаг на пути к победе над COVID-19», - сказал эксперт.

    В следующем году ожидается производство несколько миллиардов доз различных вакцин. При этом, ситуация по вакцинации населения в мире неоднозначна.

    Как отметил профессор, вакцина поможет человечеству сформировать иммунологическую подушку, которая защитит от пандемии.

    Напомним, в Казахстане с 25 декабря проходит заключительная III фаза клинических исследований испытаний отечественной вакцины QazCovid-in. Предварительные результаты исследований демонстрируют высокую безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины на уровне 96%.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Мнения
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