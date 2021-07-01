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    22:50, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Вакцина от КВИ эффективна и может защитить от болезни - главный санврач Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин во время прямого эфира в Региональной службе коммуникаций призвал жителей региона вакцинироваться. Он отметил, что только так общество сможет противостоять коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За последнюю неделю в регионе зафиксирован рост заболеваемости на 23,6%. По состоянию на 30 июня зарегистрировано 38 039 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие сутки в области 302 новых случая КВИ.

    Рост заболеваемости отмечается в Караганде, Темиртау, Жезказгане, Шахтинске, Сарани и в Актогайском, Жанааркинском и Абайском районах.

    «По данным ВОЗ, вакцины остаются эффективным методом противодействия коронавирусной инфекции, в том числе «дельта» штамму, но только при условии полного завершения курса вакцинации. Все существующие вакцины против КВИ эффективны и могут защитить от болезни. Они помогают предотвратить тяжёлое течение болезни и смертность. Я рекомендую жителям области пересмотреть отношение к вакцинации и призываю защитить себя и окружающих», – отметил Юрий Залыгин.

    Ранее сообщалось, что в Карагандинской области стартовал розыгрыш двух iPhone 12 среди вакцинированных жителей региона.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Карагандинская область Минздрав РК
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