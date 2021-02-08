Вакцина от коронавируса: наблюдались ли аллергические реакции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наблюдались ли серьезные реакции от вакцины против коронавируса, рассказала руководитель программы клинической иммунологии, аллергологии и пульмонологии UMS, старший преподаватель кафедры внутренних болезней с курсом нефрологии, гематологии, аллергологии и иммунологии НАО «МУА» Елена Ковзель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период проведения вакцинации не отмечено серьезных реакций на вакцину, только местные реакции, что и соответствует инструкции. Вакцина не выращена в куриных эмбрионах, она не может давать какие-то серьезные аллергические реакции», - сказала эксперт в ходе брифинга в СЦК.

Она также ответила, что может ли вакцина защитить от других штаммов коронавирусной инфекции.

«Как иммунолог, основываясь на международных данных, могу сказать, что между всеми коронавирусами, включая коронавирусы обычных простудных заболеваний имеются перекрестные реакции. Вакцина создает протективный эффект и от других штаммов коронавируса», - отмечает Елена Ковзель.

Кроме того, эксперт пояснила, возможна ли повторная вакцинация через один или два года.

«Это довольно сложный вопрос. В общем, ревакцинация идет на многие вакцины, в последнее время особенно от кори. Это все зависит от структуры вируса, учитывая РНК. Возможно нужно будет проводить ревакцинацию через год-два. Решение зависит от содержания антител и активности клеточного иммунитета у вакцинированных», - считает Е. Ковзель.

Ранее сообщалось , что с 1 февраля вакциной против коронавирусной инфекции в Нур-Султане привились 719 медицинских работников.