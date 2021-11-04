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Вакцина от коронавируса для пятилеток
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцина от коронавируса Pfizer теперь может применяться в США для прививки детей в возрасте от 5 лет. Такое решение принял Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Ранее возрастная планка была установлена на уровне 12 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет, сообщается на сайте ведомства.
Как пишут американские издания, соответствующую рекомендацию профильная комиссия поддержала единогласно. Президент США Джо Байден назвал это «переломным моментом» в борьбе с COVID-19.
По информации регулятора, предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5–11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года. Там также уточнили, что в период испытаний вакцина показала 91-процентную эффективность среди детей.
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