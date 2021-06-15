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    19:00, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Вакцина не влияет на репродуктивную функцию – Вячеслав Локшин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик и главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин призвал казахстанцев пройти вакцинацию от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще раз призываю понять, что вакцинация – это единственная возможность не заболеть. И чтобы эти риски были минимальными во время беременности, нужно получить прививку до ее наступления, закончив вакцинацию, как минимум за один месяц до планируемой беременности», - сказал Вячеслав Локшин в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

    Он заверил, что способность к зачатию от вакцины не пострадает.

    «Вакцина не влияет на репродуктивную функцию никаким образом. Если во время беременности женщина заболевает коронавирусом, то в этом случае возникает достаточно много осложнений. И это проблема, к большому сожалению», - подчеркнул эксперт.

    Врач напомнил, что именно вакцинация в свое время спасла человечество от многих опасных заболеваний.

    «Это полиомиелит, оспа, корь, коклюш, пневмококковая инфекция, дифтерия, грипп. Вакцина облегчает ситуацию, если вакцинироваться», - заключил В. Локшин.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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