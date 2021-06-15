Вакцина не влияет на репродуктивную функцию – Вячеслав Локшин
«Еще раз призываю понять, что вакцинация – это единственная возможность не заболеть. И чтобы эти риски были минимальными во время беременности, нужно получить прививку до ее наступления, закончив вакцинацию, как минимум за один месяц до планируемой беременности», - сказал Вячеслав Локшин в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».
Он заверил, что способность к зачатию от вакцины не пострадает.
«Вакцина не влияет на репродуктивную функцию никаким образом. Если во время беременности женщина заболевает коронавирусом, то в этом случае возникает достаточно много осложнений. И это проблема, к большому сожалению», - подчеркнул эксперт.
Врач напомнил, что именно вакцинация в свое время спасла человечество от многих опасных заболеваний.
«Это полиомиелит, оспа, корь, коклюш, пневмококковая инфекция, дифтерия, грипп. Вакцина облегчает ситуацию, если вакцинироваться», - заключил В. Локшин.