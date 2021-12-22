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Вакцина эффективна при любых вариантах коронавируса - врач

22 Декабря 2021 14:36
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Вакцина эффективна при любых вариантах коронавируса - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На брифинге в Региональной службе коммуникаций заведующая отделением общей практики поликлиники №14 города Алматы Роза Бекбаева рассказала об эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Врач призвала горожан прививаться, несмотря на спокойную эпидемиологическую ситуацию.

«Не нужно бояться вакцинации, нужно опасаться последствий самого заболевания. Невакцинированные граждане тяжело переносят коронавирус и это не только статистика, есть много примеров», - сообщила врач.

Медработник также отметила, что вакцинация рекомендована детям старше 12 лет, кормящим и беременным женщинам. Сегодня их прививают препаратом производства Pfizer.

«Коронавирусная инфекция распространяется и поражает в том числе детей. Конечно, в целом дети, по сравнению со взрослыми, переносят болезнь легче, но организм некоторых может дать нестандартный иммунный ответ - это мультисистемный воспалительный синдром. Он очень опасен, поэтому подростков крайне важно вакцинировать, тем более, что они очень социально активны в этом возрасте», - добавила Р. Бекбаева.

По данным Управления общественного здоровья, в Алматы с начала прививочной кампании первым компонентом вакцинирован 1 064 481 человек, вторым - 1 002 853 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 123 024 человека.

На сегодняшний день вакцинированы препаратом компании Pfizer 25 469 человек, в том числе 1437 беременных женщин, 5089 кормящих и 18 943 подростка.

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#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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