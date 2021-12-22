Вакцина эффективна при любых вариантах коронавируса - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На брифинге в Региональной службе коммуникаций заведующая отделением общей практики поликлиники №14 города Алматы Роза Бекбаева рассказала об эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Врач призвала горожан прививаться, несмотря на спокойную эпидемиологическую ситуацию.

«Не нужно бояться вакцинации, нужно опасаться последствий самого заболевания. Невакцинированные граждане тяжело переносят коронавирус и это не только статистика, есть много примеров», - сообщила врач.

Медработник также отметила, что вакцинация рекомендована детям старше 12 лет, кормящим и беременным женщинам. Сегодня их прививают препаратом производства Pfizer.

«Коронавирусная инфекция распространяется и поражает в том числе детей. Конечно, в целом дети, по сравнению со взрослыми, переносят болезнь легче, но организм некоторых может дать нестандартный иммунный ответ - это мультисистемный воспалительный синдром. Он очень опасен, поэтому подростков крайне важно вакцинировать, тем более, что они очень социально активны в этом возрасте», - добавила Р. Бекбаева.

По данным Управления общественного здоровья, в Алматы с начала прививочной кампании первым компонентом вакцинирован 1 064 481 человек, вторым - 1 002 853 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 123 024 человека.

На сегодняшний день вакцинированы препаратом компании Pfizer 25 469 человек, в том числе 1437 беременных женщин, 5089 кормящих и 18 943 подростка.