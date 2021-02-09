Вакцина доказывает свою эффективность против коварных заболеваний – врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для победы над коронавирусной инфекцией нужно помнить, что главная профилактическая мера – вакцина. Такое мнение после получения вакцины против коронавируса выразил заместитель директора по контролю качества медицинских услуг Многопрофильной городской детской больницы №3 города Нур-Султан Айдарбек Утемуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я работаю в многопрофильной инфекционной больнице, поэтому наш список для вакцинации подавали в поликлинику. Флакончик предназначен на пять человек. Поэтому мы с коллегами все вместе вакцинировались», - пояснил врач.

До получения вакцины, по его словам, их осматривал врач-терапевт. Измеряли температуру, давление, прослушали легкие. Только после этого добровольцев допускают на вакцинацию.

«После вакцинации мы 30 минут находились под наблюдением врачей, чтобы не было аллергии, шокового состояния. Затем нас отпустили домой. У меня не поднималась температура, не чувствовал боли в мышцах», - рассказал он.

24 февраля доктор получит вторую дозу вакцины. Врач уже получил приглашение от поликлиники №9.

«Если хотим победить такую болезнь, нужно помнить, что главная профилактическая мера – вакцина. Поэтому нужно получить вакцину. Если не вакцинироваться, каждый день люди будут умирать, никто не застрахован в том, что не подхватит эту инфекцию», - отметил Айдарбек Утемуратов.

В ходе телефонной беседы он привел примеры, когда человечество побеждало разные заболевания с помощью кампании по вакцинации.

«Из истории мы помним, что смогли снизить смертность от гриппа благодаря вакцине. То же самое с полиомиелитом. Как все происходило в то время? Люди становились инвалидами из-за этой болезни, а сейчас полиомиелит редко встречается. В 60-х годах было много заболевших коклюшем. Только вакцина действует и доказывает эффективность против коварных заболеваний», - подчеркнул врач.

По его словам, у тех людей, кто получил вакцину, в крови будут антитела от коронавируса.

«Если в организме человека будут антитела, значит, есть иммунитет, который будет бороться с коронавирусом», - добавил он.

Однако, как отметил доктор, даже после вакцинации следует соблюдать простые меры защиты: социальная дистанция, ношение маски, также стоит избегать мест массового скопления людей.

Ранее о своем самочувствии после получения вакцины от КВИ рассказал врач-эпидемиолог.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният. С 1 февраля вакциной против коронавирусной инфекции в Нур-Султане привились 719 медицинских работников.