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    08:43, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Вакантные гранты получат более четырех тысяч казахстанцев

    Вакантные гранты получат более четырех тысяч казахстанцев
    Фото: пресс-служба Миннауки и высшего образования РК.

    Министерством науки и высшего образования РК завершена работа по присуждению вакантных грантов, оставшихся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Состоялось заседание Республиканской конкурсной комиссии. Наибольшее количество грантов присуждено поступающим на педагогические и инженерные науки, а также по направлениям «Информационно-коммуникационные технологии», «Естественные науки, математика и статистика».

    По решению комиссии более 4000 поступающих станут обладателями государственного образовательного гранта.

    Списки обладателей грантов будут опубликованы в Telegram-канале и на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК 28 сентября 2023 г. Свидетельства о гранте можно будет скачать на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Гранты
    Автор
    Ринат Дусумов
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