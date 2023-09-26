Вакантные гранты получат более четырех тысяч казахстанцев

Министерством науки и высшего образования РК завершена работа по присуждению вакантных грантов, оставшихся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Состоялось заседание Республиканской конкурсной комиссии. Наибольшее количество грантов присуждено поступающим на педагогические и инженерные науки, а также по направлениям «Информационно-коммуникационные технологии», «Естественные науки, математика и статистика».

По решению комиссии более 4000 поступающих станут обладателями государственного образовательного гранта.

Списки обладателей грантов будут опубликованы в Telegram-канале и на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК 28 сентября 2023 г. Свидетельства о гранте можно будет скачать на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.