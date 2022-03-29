Вакансии в соцсети проанализировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперты hh.kz проанализировали более 2 000 вакансий за последнее полугодье, в которых упоминается работа в Instagram, и выяснили, какие специалисты наиболее востребованы и сколько им готовы платить, а также какие требования предъявляют работодатели. Об этом передает МИА «Казинформ».

С начала года казахстанские работодатели разместили почти 2 000 вакансий, в которых упоминается «Инстаграм», а также могут требоваться специалисты для работы с «Инстаграм». Прирост таких вакансий по сравнению с прошлым полугодьем составляет +15%. Лидер по востребованности специалистов, умеющих работать с «Инстаграм», – Алматы (более 1 000 вакансий), Нур-Султан (более 400 вакансий) и Шымкент (более 100 вакансий).

Максимальная предлагаемая зарплата составила около 700 тыс. тенге. Ее готовы платить таргетологам с опытом работы от 3-6 лет. Минимальная зарплата – около 80 тыс. тенге, часто такие зарплаты предлагаются в качестве подработки и начинающим специалистам. Средняя предлагаемая зарплата в подобных вакансиях на данный момент около 220 тыс. тенге.

Чаще всего специалистов, которые будут работать с «Инстаграм», ищут рекламные и маркетинговые агентства, компании из сферы масс-медиа, развлечений и искусства, а также предприятия розничной торговли и образовательные учреждения.