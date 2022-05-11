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Вакансии с зарплатой от 300 тыс. тенге сосредоточены в пяти городах РК
11 Мая 2022 16:31

Вакансии с зарплатой от 300 тыс. тенге сосредоточены в пяти городах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле в Казахстане было размещено больше 8 тыс. вакансий с зарплатой от 300 тыс. тенге и выше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на HeadHunter.

По данным аналитиков HeadHunter Казахстан, вакансии с заработной платой от 300 тыс. тенге в основном сосредоточены в городах: Алматы (43%), Нур-Султан (28%), Караганда (5%), Шымкент (3%) и Атырау (2,5%).

На первом месте по числу вакансий с зарплатами от 300 тыс. тенге — работа для специалистов из сферы продаж (42%), на втором месте по количеству таких вакансий — специалисты в сфере строительства и недвижимости (12%), на третьем – «Информационные технологии, интернет, телеком» (11%).

Самые высокие зарплатные предложения в апреле были адресованы специалистам по продажам, в частности, до 2 млн тенге предлагают менеджеру по продажам недвижимости с/ без опыта работы, также менеджеру по продажам медицинских услуг, зарплата до 800 тыс. тенге.

Также высокую зарплату предлагают директору по персоналу с опытом работы от 6 лет – до 1,4 млн тенге, главному бухгалтеру с опытом работы от 6 лет – до 600 тыс. тенге и инженеру монтажнику со знанием автоэлектрики и опытом работы со спецтехникой для установки GPS – до 600 тыс. тенге.


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