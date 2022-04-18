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Вакансии с высокими зарплатами для молодежи выявили в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Апреля 2022, 14:01
Вакансии с высокими зарплатами для молодежи выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исследование компании HeadHunter Казахстан выявило вакансии с самыми высокими зарплатами для молодых казахстанцев без опыта работы. Об этом передает МИА «Казинформ».

Молодым соискателям и начинающим специалистам обычно предлагают вакансии, не требующие большого опыта работы, а также позволяющие повышать квалификацию за счет работодателя и совмещать работу с учебой.

Самой многочисленной профессиональной областью, готовой предложить работу молодежи, стала область «Продаж». В большинстве своем это вакансии менеджеров по продажам и риэлторов. На таких позициях, чаще всего, предполагается выплата бонусов от продаж, поэтому диапазон зарплат очень рознится. От 70 тыс. тенге до 1 млн тенге.

Доход от 250 000 до 1 000 000 KZT на руки доступен менеджеру по продажам и работе с клиентами без опыта работы в алматинской компании. Кандидату необходимо свободно владеть русским и казахским языками, уметь работать в команде, иметь грамотную речь и быть уверенным пользователем ПК.

За продажами следует профобласть «Туризм, Гостиницы, Рестораны». Здесь распространены вакансии официантов, барменов, поваров, хостес и турагентов. Зарплаты здесь начинаются от 60 до 300 тыс. тенге.

Доход от 340 000 до 380 000 KZT на руки доступен официанту в карагандинской компании. Кандидату необходимо иметь грамотную речь, уметь работать в команде, быть коммуникабельным, вежливым, ответственным и пунктуальным.

Профобласть «Административный персонал» - на третьем месте по числу вакансий. Здесь мы видим предложения управляющего офисом, ресепшионистов, секретарей и персональных ассистентов. Диапазон зарплатных предложений от 70 до 250 тыс. тенге.

Доход от 150 000 до 250 000 KZT на руки доступен офис-менеджеру в астанинской компании. Кандидату необходимо уверенно пользоваться EXCEL, Google таблицами и документами, MindMap. Быть ответственным, дисциплинированным и стрессоустойчивым.

Самая быстрорастущая и перспективная область «Информационные технологии, интернет, мультимедиа» на четвёртом месте по числу вакансий. Начинающий специалист здесь может рассчитывать на зарплату до 450 тыс. тенге. Особо востребованы программисты, системные администраторы и специалисты Helpdesk.

Доход до 450 000 KZT до вычета налогов доступен web-программисту в алматинской компании. Кандидату необходимо знать Python, MySQL, HTML, CSS, JavaScript и Bootstrap. Уметь верстать сайты, читать чужой код и работать в команде.

Закрывает топ профобласть «Маркетинг, реклама, PR». Для молодых специалистов открыты вакансии SMM-менеджеров, еvent-менеджеров и дизайнеров. Диапазон зарплат начинается от 80 до 500 тыс. тенге.


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