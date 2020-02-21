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Вакансии госслужбы появятся на Электронной бирже труда

21 Февраля 2020 14:27
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Вакансии госслужбы появятся на Электронной бирже труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует вывести вакансии государственной службы на Электронную биржу труда (Еnbek.kz), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В сфере занятости и трудоустройства реализуются проекты Электронной биржи труда (enbek.kz), а также Единая система учета электронных трудовых договоров.

«За два года благодаря Электронной бирже труда смогли найти себе работу более 1 миллиона человек. За все время существования портала на нем зарегистрировалось 913 тысяч соискателей, 192 тысячи работодателей. С момента запуска биржи на 17% увеличилось количество трудоустроенных граждан», - сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев на пресс-конференции в СЦК.

Он также отметил, что профильное ведомство совместно с Министерством здравоохранения провело работу над тем, чтобы выпускники медицинских вузов в рамках программы «С дипломом - в село» могли сами выбирать регион, куда хотели бы поехать работать.

«В этом году также планируем на Электронную биржу труда вывести вакансии государственной службы, чтобы все свободные рабочие места в стране были собраны в единой экосистеме. Соответствующая работа ведется совместно с Агентством РК по делам государственной службы», - отметил вице-министр.


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Ключевые слова: Минтруда РК, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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