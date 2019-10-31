Вагоны в ожидании зерна нового урожая простаивают на ж/д путях Павлодарского отделения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев текущего года по Павлодарскому отделению железной дороги отгружено свыше 523 тысячи тонн зерна, что почти в два раза выше аналогичного показателя прошлого года. За 30 дней октября - свыше 69 тысяч тонн зерна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Отгрузка зерновых культур и продуктов перемола (мука, крупа) производится со станций Павлодар, Рождественка, Жолкудык, Калкаман, Шарбакты, Торгай.

В ходе прошедшего недавно совещания по вопросам организации бесперебойных перевозок зерна нового урожая отмечалось, что грузоотправители, экспедиторы и операторы вагонов не согласовывают свои действия с владельцами подъездных путей и элеваторов, что приводит к массовому скоплению порожних вагонов на путях станции.

В среднем в сутки на станционных путях простаивает от 110 до 140 порожних вагонов. Это затрудняет пропускную и перерабатывающую способность станций.

«По состоянию на 30 октября, только на Шарбакты простаивают 100 вагонов на станционных путях в ожидании фронта погрузки. На станции Шарбакты имеется 5 приёмо-отправочных путей, из них 3 пути заняты порожними вагонами. Остальные два пути предназначены для приёма и отправления грузовых и пассажирских поездов. Из-за этой ситуации производить маневровую работу по станции сложно», - говорит директор Павлодарского отделения ГП Даулетбек Нигметов.

Вагоны в порожнем состоянии переадресовывают на соседние станции Павлодарского отделения, что отвлекает локомотивный парк.

Д. Нигметов отметил, что Павлодарское отделение располагает достаточным количеством подвижного состава для отгрузки зерновых культур.