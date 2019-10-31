+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 21 °С
USD 388.54 EUR 431.67
RUB 6.09 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вагоны в ожидании зерна нового урожая простаивают на ж/д путях Павлодарского отделения

31 Октября 2019 15:50
Поделиться:
Вагоны в ожидании зерна нового урожая простаивают на ж/д путях Павлодарского отделения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев текущего года по Павлодарскому отделению железной дороги отгружено свыше 523 тысячи тонн зерна, что почти в два раза выше аналогичного показателя прошлого года. За 30 дней октября - свыше 69 тысяч тонн зерна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Отгрузка зерновых культур и продуктов перемола (мука, крупа) производится со станций Павлодар, Рождественка, Жолкудык, Калкаман, Шарбакты, Торгай.

В ходе прошедшего недавно совещания по вопросам организации бесперебойных перевозок зерна нового урожая отмечалось, что грузоотправители, экспедиторы и операторы вагонов не согласовывают свои действия с владельцами подъездных путей и элеваторов, что приводит к массовому скоплению порожних вагонов на путях станции.

В среднем в сутки на станционных путях простаивает от 110 до 140 порожних вагонов. Это затрудняет пропускную и перерабатывающую способность станций.

«По состоянию на 30 октября, только на Шарбакты простаивают 100 вагонов на станционных путях в ожидании фронта погрузки. На станции Шарбакты имеется 5 приёмо-отправочных путей, из них 3 пути заняты порожними вагонами. Остальные два пути предназначены для приёма и отправления грузовых и пассажирских поездов. Из-за этой ситуации производить маневровую работу по станции сложно», - говорит директор Павлодарского отделения ГП Даулетбек Нигметов.

Вагоны в порожнем состоянии переадресовывают на соседние станции Павлодарского отделения, что отвлекает локомотивный парк.

Д. Нигметов отметил, что Павлодарское отделение располагает достаточным количеством подвижного состава для отгрузки зерновых культур.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: КТЖ, Павлодарская область, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив