Вагоны-термосы выпускают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов обсудил с руководством завода, выпускающего вагоны-термосы, планы по дальнейшему развитию предприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в социальной сети глава региона написал, что компания «Cool Infinity» наладила производство вагонов-термосов. В прошлом году собрали уже 140 единиц, план этого года – 150.

«Только для компании «Маслодел» предприятие выполнило заказ на 120 вагонов. Получили контракт на изготовление 50 вагонов-рефрижераторов для Азербайджана. Сейчас на заводе работают 128 человек, планируют довести количество сотрудников до 200. Сумма налогов этого года составит 150 млн тенге. Общий объем инвестиций составит 4,4 млрд тенге. Фонд развития промышленности одобрил кредит на 9 млрд тенге для покупки станков и оборудования», - написал Кумар Аксакалов в Instagram.

По информации акима области, завод разрабатывает новую модель – вагон-термос с увеличенной грузоподъемностью. Испытание и получение сертификата запланировано на конец 2022 года.

Фото:instagram.com/qumaraqsaqalov