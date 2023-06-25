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Вагоны с нефтепродуктами упали в реку в США

Автор:  
Малика Сафаргалиева
25 Июня 2023, 21:49
Вагоны с нефтепродуктами упали в реку в США Фото: twitter.com/MontanaFWP

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В американском штате Монтана несколько вагонов с нефтепродуктами упали в реку Йеллоустоун, передает МИА «Казинформ».

«Сход поезда с рельсов и падение вагонов в реку Йеллоустоун недалеко от Твин Бриджес-роуд привел к закрытию некоторых участков рек. Просим избегать контактов с водой из-за возможного попадания вредных веществ в воду», - сообщает управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны в сети Twitter.


Из-за падения вагонов произошла утечка нефтепродуктов в реку и из-за этого власти штата частично закрыли реку для рыболовства, катаний на лодках и плавания.


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