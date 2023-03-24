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Вагоны с контейнерами сошли с рельсов в Алматинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2023, 14:45
Вагоны с контейнерами сошли с рельсов в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сход с рельсов вагонов с контейнерами произошел в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

«23 марта 2023 г. в 12:20 мин на станции Копа Алматинской области при следовании грузового поезда произошел сход с рельсов 4 вагонов с контейнерами. Поезд следовал из Беларуси на станцию Алтынколь. Жертв и пострадавших нет. Инцидент не повлиял на движение поездов. Для расследования причин случившегося в КТЖ создана комиссия», - сообщили в нацкомпании.


КТЖ   Алматинская область   Происшествия  
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