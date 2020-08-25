Вагоны-рестораны снова заработают в казахстанских поездах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил об отдельных послаблениях ограничительных требований по COVID-19 в пассажирских поездах. Изменения касаются работы объектов общепита и передвижения пассажиров между вагонами, передает МИА «Казинформ».
Принято соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача на транспорте.
В частности, в составе пассажирских поездов возобновлена работа вагонов-ресторанов (буфетов) – при условии оказания услуг способом доставки по предварительному заказу пассажиров, при заполнении обеденного зала не более чем на 50% с соблюдением социальной дистанции.
При этом персонал общепита должен быть в масках и перчатках, проходить предсменную термометрию и осмотр на наличие симптомов заболевания. Обязательно соблюдение на объекте санитарно-дезинфекционного режима, доставка готовых блюд в упакованном виде до заказчика (пассажира).
Кроме того, при соблюдении социальной дистанции не менее 1 метра и масочного режима пассажиры могут свободно перемещаться между вагонами, в том числе для посещения вагона-ресторана.
Другие ограничительные требования по COVID-19 остаются в силе.
- Более 300 человек обратились онлайн за помощью в РНПЦ психического здоровья в ковидно-кризисный период
- Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года
- Как идет подготовка к новому учебному году в дежурных классах
- Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся в ВКО
- Где выше всего риск заразиться коронавирусом - исследование
- В Германии - снова более 2 тысяч случаев коронавируса за сутки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана