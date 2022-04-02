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    20:18, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Вагоны для людей с инвалидностью появятся в казахстанских поездах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2024 года в составе всех поездов межобластного сообщения будут курсировать специализированные вагоны для людей с инвалидностью. Об этом на расширенном тематическом заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    По информации представителя МИИР, в рамках работы по созданию «безбарьерной среды» в сфере транспорта и ЖКХ в соответствие с требованиями Национального стандарта для маломобильных лиц приведены 136 из 300 казахстанских железнодорожных вокзалов и станций.

    Кроме того, на сегодняшний день, как известно, лицам всех групп инвалидности, в том числе детского возраста, на железнодорожном транспорте предоставлена 50%-ная льгота на проезд по социально значимым сообщениям, а оформление билетов на специализированные места в поездах «Тулпар-Тальго» производится с 70%-ной скидкой.

    Б. Камалиев также отметил, что Министерством разработаны поправки в Закон РК «Об автомобильном транспорте», которые предусматривают требование о том, что все обновляемые автобусы на регулярных городских маршрутах должны быть приспособлены для маломобильных групп населения. В данный момент соответствующий законопроект находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК.

    «На регулярных городских маршрутах по республике задействовано около 300 перевозчиков, имеющих в своих парках 10770 автобусов. Из них для перевозки маломобильных групп населения приспособлены 4515 или 30%. Кроме того, в регионах страны работают 119 служб инватакси с общим спецавтопарком, насчитывающим 375 автомобилей», – сообщил вице-министр.


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    Транспорт Другие государственные органы МИИР РК Общество
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