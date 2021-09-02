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Вагон обуви пытались вывезти контрабандой из ВКО в Россию

2 Сентября 2021 01:15
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Вагон обуви пытались вывезти контрабандой из ВКО в Россию

УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Пограничниками железнодорожного пункта пропуска «Шемонаиха» Департамента пограничной службы по ВКО совместно с сотрудниками линейного отдела полиции на станции «Өскемен» пресечена попытка незаконного вывоза под видом стройматериалов товаров народного потребления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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Грузовой состав направлялся из г.Усть-Каменогорск (Казахстан) в г.Рубцовск (Россия). В одном из вагонов обнаружено около 130-150 кубометров обуви вместо заявленных в товарно-сопроводительных документах: шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных (включая их смеси).

Начато досудебное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».


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#Восточно-Казахстанская область   #КНБ РК  
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