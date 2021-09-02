Вагон обуви пытались вывезти контрабандой из ВКО в Россию
УСТЬ-КАМЕНОГОСРК. КАЗИНФОРМ - Пограничниками железнодорожного пункта пропуска «Шемонаиха» Департамента пограничной службы по ВКО совместно с сотрудниками линейного отдела полиции на станции «Өскемен» пресечена попытка незаконного вывоза под видом стройматериалов товаров народного потребления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Грузовой состав направлялся из г.Усть-Каменогорск (Казахстан) в г.Рубцовск (Россия). В одном из вагонов обнаружено около 130-150 кубометров обуви вместо заявленных в товарно-сопроводительных документах: шлаковаты, ваты минеральной силикатной и аналогичных (включая их смеси).
Начато досудебное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 Уголовного кодекса «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
- 28 участников ОПГ задержали в ходе спецоперации в пяти регионах Казахстана
- В школах ВКО прозвенел первый звонок
- 25 автобусов для развозки школьников запустят в Семее
- Тысячи работодателей не платят медстраховку за работников или делают это несвоевременно в ВКО
- Лесной пожар в Риддере предотвратили полицейские
- Подъемы уровней воды ожидаются на реках ВКО и Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана