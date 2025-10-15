РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:38, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    В аэропорту Алматы топливозаправщик столкнулся с самолетом: проводится расследование

    В международном аэропорту Алматы произошел инцидент с участием топливозаправщика и самолета авиакомпании Lufthansa, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Инцидент произошел в ночь на 13 октября 2025 года около 01:25 по местному времени.

    Как рассказали в пресс-службе международного аэропорта Алматы, после завершения заправки самолета Airbus A340 авиакомпании Lufthansa (рейс LH648, маршрут Алматы — Астана), топливозаправщик при выезде со стоянки задел двигатель воздушного судна.

    — Воздушное судно было незамедлительно осмотрено инженерной службой. В результате осмотра были выявлены незначительные поверхностные царапины на капоте двигателя. После проведения необходимых технических процедур воздушное судно было допущено к вылету, — говорится в заявлении аэропорта.

    В настоящий момент проводится детальное расследование инцидента департаментом безопасности полетов аэропорта.

    — Мы приносим извинения пассажирам и экипажу за доставленные неудобства. Мы заявляем, что безопасность и надежность работы аэропорта остаются нашими приоритетами, — отметили в аэропорту.

    Ранее колесо шасси загорелось при взлете самолета в аэропорту Костаная
    Инцидент подтвердили в пресс-службе авиакомпании Qazaq Air. Для проведения проверки в регион была направлена техническая команда.

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
