В аэропорту Алматы топливозаправщик столкнулся с самолетом: проводится расследование

Инцидент произошел в ночь на 13 октября 2025 года около 01:25 по местному времени.

Как рассказали в пресс-службе международного аэропорта Алматы, после завершения заправки самолета Airbus A340 авиакомпании Lufthansa (рейс LH648, маршрут Алматы — Астана), топливозаправщик при выезде со стоянки задел двигатель воздушного судна.

— Воздушное судно было незамедлительно осмотрено инженерной службой. В результате осмотра были выявлены незначительные поверхностные царапины на капоте двигателя. После проведения необходимых технических процедур воздушное судно было допущено к вылету, — говорится в заявлении аэропорта.

В настоящий момент проводится детальное расследование инцидента департаментом безопасности полетов аэропорта.

— Мы приносим извинения пассажирам и экипажу за доставленные неудобства. Мы заявляем, что безопасность и надежность работы аэропорта остаются нашими приоритетами, — отметили в аэропорту.

