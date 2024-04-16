В 6 раз дороже: журналист раскритиковал Air Astana за дорогие билеты из затопленных регионов РК

Казахстанский журналист Асхат Ниязов на своей странице в Instagram раскритиковал компанию Air Astana за высокие цены на билеты из затопленных регионов страны. В авиакомпании прокомментировали ситуацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Асхат Ниязов опубликовал скриншоты с сайта авиакомпании, на которых указана стоимость авиабилетов по направлениям Атырау — Астана, Астана — Атырау, Уральск — Астана. На примерах видно, что улететь рейсом авиакомпании из пострадавших от паводков регионов страны стоит в разы дороже, чем прилететь туда.

— Как там Air Astana комментировала новости про высокие цены на билеты из Атырау? Что это фейк? Что выбирали сложные маршруты? Что это были агрегаторы по покупке билетов? Ок. Я зашел на их сайт. Вот показывает прямой билет. И что? По-вашему, это нормально? Обратите внимание, какие прекрасные ценники туда. А вот такой же рейс обратно уже в 6 раз дороже! Вот так вы помогаете, когда люди хотят покинуть тонущий Атырау? Такая же ситуация с Уральском. Обратно в 3 раза дороже! Что, все шуметь перестали, теперь можно и подзаработать? Спасибо вам, всеми любимая авиакомпания @airastana. В беде не оставите, — написал Асхат Ниязов.

В ответ на пост журналиста, в Air Astana заявили, что авиакомпанией был введен специальный тариф по 40 000 тенге для соотечественников, вылетающих из Атырау.