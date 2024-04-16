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    12:57, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    В 6 раз дороже: журналист раскритиковал Air Astana за дорогие билеты из затопленных регионов РК

    самолет
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Казахстанский журналист Асхат Ниязов на своей странице в Instagram раскритиковал компанию Air Astana за высокие цены на билеты из затопленных регионов страны. В авиакомпании прокомментировали ситуацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Асхат Ниязов опубликовал скриншоты с сайта авиакомпании, на которых указана стоимость авиабилетов по направлениям Атырау — Астана, Астана — Атырау, Уральск — Астана. На примерах видно, что улететь рейсом авиакомпании из пострадавших от паводков регионов страны стоит в разы дороже, чем прилететь туда.

    — Как там Air Astana комментировала новости про высокие цены на билеты из Атырау? Что это фейк? Что выбирали сложные маршруты? Что это были агрегаторы по покупке билетов? Ок. Я зашел на их сайт. Вот показывает прямой билет. И что? По-вашему, это нормально? Обратите внимание, какие прекрасные ценники туда. А вот такой же рейс обратно уже в 6 раз дороже! Вот так вы помогаете, когда люди хотят покинуть тонущий Атырау? Такая же ситуация с Уральском. Обратно в 3 раза дороже! Что, все шуметь перестали, теперь можно и подзаработать? Спасибо вам, всеми любимая авиакомпания @airastana. В беде не оставите, — написал Асхат Ниязов.

    В ответ на пост журналиста, в Air Astana заявили, что авиакомпанией был введен специальный тариф по 40 000 тенге для соотечественников, вылетающих из Атырау.

    — Однако обращаем ваше внимание на то, что на данном направлении наблюдается повышенный спрос. К сожалению, количество мест на рейсах ограничено и билеты из Атырау в эконом-классе были выкуплены на ближайшие даты, а в продаже остались авиабилеты бизнес-класса. На вашем скрине указана стоимость билета Атырау — Алматы в бизнес-классе, так как на 23 и 24 апреля билетов в эконом-классе не осталось. На сайте вы можете найти билеты по этому направлению в эконом-классе с 25 апреля. Ранее группа Air Astana сообщила об организации 33 дополнительных рейсов из Атырау в Алматы, Астану, Актау, Шымкент в период с 9 по 18 апреля. Всего будет выполнено 95 рейсов вместе с регулярными, — ответили в компании.

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Соцсети Авиация Регионы Журналист Цены и тарифы Паводки в Казахстане Паводки
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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