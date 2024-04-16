В 150 млрд тенге оценили проект строительства ливневой системы в Павлодаре

В Павлодаре снова обсуждают возможность строительства ливневой системы. Столь нужный городу проект оказался слишком дорогим для местного бюджета. Реализовать его планируют в несколько этапов, и займет это не один год. Но предварительно проект пересмотрят, чтобы уменьшить его стоимость, передает корреспондент агентства Kazinform.

О строительстве «ливневки» павлодарцы уже давно просят местные власти. Каждый раз после сильного дождя часть городских улиц заливает водой.

Дорогу жильцам окрестных домов приходится переходить по щиколотку в воде, отключаются светофоры. Чтобы откачать воду, подключают ассенизаторские машины.

О дальнейшей судьбе проекта рассказал аким Павлодара Хасар Хабылбеков. Как оказалось, вскором времени ТЭО планируют отправить на экспертизу.

— На прошлой неделе я встречался с разработчиками технико-экономического обоснования. Сейчас мы пересматриваем проект, так как предварительная стоимость -150 миллиардов тенге. Мы частично пересмотрим проект, потому что это неподъёмная сумма. Основную линию будем проводить вдоль Иртыша. Для того чтобы избежать износа асфальта по основным магистралям, мы в ТЭО будем предусматривать арычную систему. Это позволит сократить стоимость проекта, — сообщил аким Павлодара.

Дренажной системой планируют охватить улицу Камзина, Второй Павлодар и Зеленстрой, где существует проблема с подтоплениями и грунтовыми водами.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

По словам градоначальника, до конца месяца от проектной организации будут ждать дополнительных предложений по проекту. Интересно, что рассматривается возможность воду из дренажно-ливневой системы использовать как техническую воду для ТЭЦ. В городскую канализацию ее сбрасывать нельзя.

— Еще с 2021 года мы начали готовить технико-экономическое обоснование по строительству дренажно-ливневой системы в городе Павлодар, в этом году данное ТЭО зайдет на государственную экспертизу. Планируем где-то в июле–августе получить экспертизу, потом будем планировать средства для обустройства дренажно-ливневой системы. С городской канализацией она не может быть объединена: по экологическим стандартам у нее должна быть своя система очистки и фильтрации. Эту воду можно использовать как техническую, но в ней очень много примесей солей, масел. Она считается непригодной для того, чтобы сбрасывать ее в центральную городскую канализацию. Да, дренажно-ливневая система будет строиться, но она требует больших расходов. Строительство будет проходить поэтапно, несколько лет. Основной упор будет сделан на прибрежные улицы, такие как Астана и подверженные затоплениям улицы, как Камзина, — дополнил глава региона Асаин Байханов.

Напомним, ранее павлодарцам сообщали, что строиться «ливневка» будет в 3 этапа, а завершить работы полностью намеревались в 2030 году.