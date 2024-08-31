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    23:20, 30 Август 2024 | GMT +6

    В 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

    гроза
    Фото: pixabay.com

    В 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на субботу, 31 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе, севере области Абай ожидается гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза.

    На востоке, в центре, на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с.

    На западе, в центре Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность.

    На западе, севере, в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

    В Атырауской области порывы ветра 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В  Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

    Ночью на севере, западе Павлодарской области ожидается туман. Днем на севере, западе области ожидается гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается туман.

    Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На большей части Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность. Порывы ветра до 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. Порывы ветра до 15-20 м/с.

    Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза, шквал. Порывы ветра до 15-20 м/с. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится высокая пожарная опасность.

    На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Непогода Штормовое предупреждение
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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