В 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на субботу, 31 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, севере области Абай ожидается гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза.

На востоке, в центре, на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с.

На западе, в центре Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области порывы ветра 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, западе Павлодарской области ожидается туман. Днем на севере, западе области ожидается гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается туман.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность. Порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. Порывы ветра до 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза, шквал. Порывы ветра до 15-20 м/с. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Порывы ветра до 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.