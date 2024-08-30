В зоопарке Германии умер старейший в мире ленивец

В Германии умер самец двупалого ленивца по имени Ян, который жил в зоопарке города Крефельд, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

Ему было 54 года. Последние 38 лет он прожил на одном месте, куда приехал из зоопарка Гамбурга. За длинную жизнь самец стал отцом 22 детей от двух самок,

Ян попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый ленивец, обитающий вне лона природы.

По всей видимости, он был и старейшим на Земле, так как в дикой природе ленивцы живут, как правило, до 15 лет.

Эти животные ростом до 90 см обитают в Южной и Центральной Америке, большую часть дня они спят на деревьях.

В основном ленивцы питаются древесными листьями, хотя могут при случае съесть насекомое или мелкую ящерицу.