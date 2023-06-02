В зоопарке Алматы появилась белая медведица

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Белая медведица по кличке Пурга 2017 года рождения приехала в алматы из московского зоопарка, передает МИА «Казинформ».

Прежде, чем получить медведицу, была проведена огромная работа по подготовке вольера, строительство бассейна и согласование с комиссией ЕАРАЗА.

Пурга живет в огромном вольере с двумя уличными бассейнами. В ее новом домике установлен мощный кондиционер и «холодный» пол.

В рационе медведицы мясо говядины и курятины, рыба - сельдь и горбуша, яблоки, груши, морковь, салат, мед.

В зоопарке отмечаются, что Пурга, не смотря на кличку, очень ласковая и дружелюбная. Как раз в дни летних каникул многие посетители, а особенно дети могут познакомиться с ней поближе.



