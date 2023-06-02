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    22:23, 01 Июнь 2023 | GMT +6

    В зоопарке Алматы появилась белая медведица

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    Фото: instagram.com/almatyzoo
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Белая медведица по кличке Пурга 2017 года рождения приехала в алматы из московского зоопарка, передает МИА «Казинформ».

    Прежде, чем получить медведицу, была проведена огромная работа по подготовке вольера, строительство бассейна и согласование с комиссией ЕАРАЗА.

    Пурга живет в огромном вольере с двумя уличными бассейнами. В ее новом домике установлен мощный кондиционер и «холодный» пол.

    В рационе медведицы мясо говядины и курятины, рыба - сельдь и горбуша, яблоки, груши, морковь, салат, мед.

    В зоопарке отмечаются, что Пурга, не смотря на кличку, очень ласковая и дружелюбная. Как раз в дни летних каникул многие посетители, а особенно дети могут познакомиться с ней поближе.




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