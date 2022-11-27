Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В зоне землетрясения на северо-западе Турции заново отстроят 181 объект

27 Ноября 2022, 13:24
В зоне землетрясения на северо-западе Турции заново отстроят 181 объект

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ - Мониторинг жилого фонда северо-западной турецкой провинции Дюздже выявил 181 постройку, серьезно поврежденную в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов. Об этом сообщил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

По его словам, 300 сотрудников министерства привлечены к осмотру 13 185 построек в зоне землетрясения 23 ноября.

«Все пострадавшие объекты будут экстренно снесены, а на их месте построены новые, безопасные и сейсмостойкие. Жители зоны стихийного бедствия в краткие сроки получат новые квартиры», - заверил министр.

Ранее сообщалось, что в Турции 23 ноября в 04:08 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился на северо-западе страны в Дюздже одноименной провинции. Численность пострадавших при землетрясении возросла до 93 человек.


Фото: aa.com.tr

Теги:
Новости по теме
Землетрясение произошло на территории Кыргызстана
Землетрясение произошло в 668 км от Алматы
Число пострадавших при землетрясении в Турции выросло до 93 человек
Читайте также
Оползень сошел на итальянском острове Искья, есть погибшие
Землетрясение произошло на территории Кыргызстана
Скончался глава МИД Беларуси – министр иностранных дел Казахстана выразил соболезнования
Подписанная в Актау «Дорожная карта» ускорит развитие Транскаспийского маршрута
Землетрясение произошло в 668 км от Алматы
Вспышка птичьего гриппа привела к гибели рекордного числа птиц в США
Ученые создали универсальную вакцину от гриппа
33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявили в Китае
Новости партнеров
Популярное
1 ДЧС ВКО рекомендует населению оставаться дома
2 Закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области
3 Полиция прокомментировала митинг в столице
4 Почему не было интернета в Астане, объяснила Гостехслужба
5 Глава государства посетил концерт отечественных мастеров искусств в Астане

Лента новостей