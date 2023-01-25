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В зоне повышенного риска паводко-опасных регионов находится СКО - Казгидромет

25 Января 2023, 17:41
В зоне повышенного риска паводко-опасных регионов находится СКО - Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 23 по 26 января 2023 года, согласно совместного приказа о взаимодействии служб при прогнозировании весеннего половодья между Министерством по чрезвычайным ситуациям и РГП «Казгидромет», проводится совместное обследование водосборов бассейнов рек в оврагах и балках по Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На сегодня проведено обследование в Есильском и Г. Мусрепова районах. Запас воды в снежном покрове в оврагах и балках в Елильском районе достигают 48,4мм, в Г. Мусрепова до 187 мм, что местами больше 2022 года на 47 %.

По состоянию на 20 января 2023 года показатели влагозапасов в снежном покрове на равнинной территории в бассейне реки Есиль Северо-Казахстанской области в основном выше среднемноголетних значений на 15 %.

Анализируя величину запасов воды в снеге и осеннего увлажнения почвы, дана предварительная оценка паводко-опасных регионов. Северо-Казахстанская область относится к категории повышенного риска.


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