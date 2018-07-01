В золотоносной шахте в Жамбылской области погиб рабочий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай на производстве произошел в находящемся в Мойынкумском районе Жамбылской области Акбакайском филиале АО «АК «Алтыналмас», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«26 июля в 9:44 в Мойынкумском районе, на территории Акбакайского филиала АО «Алтыналмас», при невыясненных обстоятельствах упал в шахту и скончался рабочий. Производственный процесс не нарушен», - сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области.

Погибшему было 26 лет. Создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая.



В начале 2018 года трое проходчиков участка «Акбакай» с признаками отравления продуктами газа от взрыва обратились в медучреждение.



По оценке экспертов, причиной трагедий в горно-добывающей промышлености чаще всего является нарушение требований безопасности, как со стороны работодателя, так и рабочих.



Акбакайская золотоизвлекательная фабрика - один из крупных инновационно-индустриальных проектов региона. В ОАО «Акбакайский ГОК» входят подземный рудник «Акбакай», рудник открытых горных работ по добыче золотосодержащей руды, обогатительная фабрика по переработке руды, электрометаллургический цех мощностью 12 тыс. тонн золота и серебра в год. Кроме того - завод «Доре-Дюбек» по переработке золотосодержащих концентратов для получения драгоценного сплава «Доре».