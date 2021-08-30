19:56, 29 Август 2021 | GMT +6
В знак траура приспущены флаги над посольствами Казахстана за рубежом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня над зданиями всех посольств Казахстана приспущен государственный флаг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
«В связи с общенациональным днем траура в память о гражданах, погибших при взрывах в Жамбылской области, иностранные граждане, представители государственных органов стран пребывания и дипломатический корпус направляют в заграничные учреждения РК свои искренние соболезнования казахстанцам. Сегодня над зданиями всех посольств Казахстана за рубежом приспущен государственный флаг», - сообщает МИД РК.