В знак траура приспущены флаги над посольствами Казахстана за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня над зданиями всех посольств Казахстана приспущен государственный флаг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«В связи с общенациональным днем траура в память о гражданах, погибших при взрывах в Жамбылской области, иностранные граждане, представители государственных органов стран пребывания и дипломатический корпус направляют в заграничные учреждения РК свои искренние соболезнования казахстанцам. Сегодня над зданиями всех посольств Казахстана за рубежом приспущен государственный флаг», - сообщает МИД РК.