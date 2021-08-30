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    19:56, 29 Август 2021 | GMT +6

    В знак траура приспущены флаги над посольствами Казахстана за рубежом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня над зданиями всех посольств Казахстана приспущен государственный флаг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    «В связи с общенациональным днем траура в память о гражданах, погибших при взрывах в Жамбылской области, иностранные граждане, представители государственных органов стран пребывания и дипломатический корпус направляют в заграничные учреждения РК свои искренние соболезнования казахстанцам. Сегодня над зданиями всех посольств Казахстана за рубежом приспущен государственный флаг», - сообщает МИД РК.


    Теги:
    Международная деятельность МИД РК Взрывы в Жамбылской области
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