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В ЗКО заявки на участие в праймериз подали 187 претендентов

Автор:  
Аида Галиева
20 Августа 2020, 17:40
В ЗКО заявки на участие в праймериз подали 187 претендентов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области подали заявки на участие в праймериз 187 претендентов, из которых 134 мужчины и 53 женщины. Среди женщин – 6 многодетных матерей, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Из общего количества претендентов – 63 человека представители молодежи в возрасте до 35 лет. Кроме того, заявки подали 3 человека с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что из кандидатов, сдавших документы, 23 депутата, остальные кандидаты принимают участие впервые.

Сейчас в каждом районе созданы специальные комиссии партийного контроля с целью оперативного и объективного рассмотрения всех жалоб, принятия по ним необходимых решений. К участию в праймериз допускаются не только члены партии, но и те, кто хочет стать членом партии «Nur Otan».

«Как известно, по всей стране 17 августа начались внутрипартийные выборы в партии Nur Otan. Впервые партийные выборы проводятся в формате праймериз, в результате которого будет сформирован эффективный депутатский корпус в Мажилисе Парламента и маслихатах всех уровней, организовано продвижение по партийной линии, определены лидеры партии на основе конкурентной борьбы. Праймериз даст возможность определить актуальные, конкретные вопросы местного уровня, которые будут решаться в рамках программ партии. Сейчас идет прием документов. В отборе могут принять участие граждане Республики Казахстан, в возрасте старше 20 лет, не имеющие судимости», – пояснил первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» Мурат Мукаев.

Как принять участие в праймеризе:

Шаг 1. Если вы не являетесь членом партии, то вы должны вступить в партию «Nur Otan»;

Шаг 2. Регистрация в информационной системе «Праймериз» или скачать приложение primaries 2020 Google Play и App Store и пройти там регистрацию;

Шаг 3. Подача заявления и загрузка необходимых документов на сайт или через приложение;

Шаг 4. Для подтверждения своей онлайн заявки претендент должен лично явиться в территориальный оргкомитет.

Также заявки можно представить отдельно по районным филиалам партии. Заявки принимаются до 18:00 часов 29 августа 2020 года. Претендентам будет предоставлено 7 дней для подготовки к агитационной работе - с 31 августа по 6 сентября. С 7 сентября по 3 октября будет проводиться агитационная работа кандидатов, с 14 по 30 сентября – публичные дискуссии.

Дискуссии проходят через специальную информационную систему «Праймериз» и распространяются на официальные аккаунты партии. Разработана платформа для голосования в онлайн-формате. Система «Праймериз» предусматривает максимальное усиление обратной связи с населением, возможность онлайн-обсуждения различных инициатив и законопроектов с учетом мнения общественности в целом.

С 1 октября (00-00) по 3 октября (14.00) планируется проведение электронного голосования посредством мобильного приложения и специального веб-портала. В последний день, 3 октября, голосования на базе первичных партийных организаций открываются избирательные участки. В населенных пунктах, где нет интернета, можно прийти на такие избирательные участки и проголосовать посредством бумажных бюллетеней. Результаты праймериза с указанием рейтинга претендентов будут объявлены 5 октября.


Западно-Казахстанская область   Нур Отан   Общество  
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