В ЗКО завершили откачку воды из 57 подтопленных домов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За сутки в городе Уральск и в Акжайыкском, Бурлинском, Каратобинском, Казталовском районах и в районе Байтерек уложено более 5 тысяч мешков, дополнительно заготовлено порядка 4 тысяч мешков с интертным материалом, откачано более 75 тысяч кубометров воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

С начала паводкового периода по ЗКО откачано более 500 тысяч кубометров воды.

Завершена откачка воды из 57 ранее подтопленных жилых домов, 275 человек ранее эвакуированных людей вернулись в свои дома.