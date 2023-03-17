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В ЗКО завершили откачку воды из 57 подтопленных домов

17 Марта 2023, 11:22
В ЗКО завершили откачку воды из 57 подтопленных домов Фото: t.me/qr_tjm

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За сутки в городе Уральск и в Акжайыкском, Бурлинском, Каратобинском, Казталовском районах и в районе Байтерек уложено более 5 тысяч мешков, дополнительно заготовлено порядка 4 тысяч мешков с интертным материалом, откачано более 75 тысяч кубометров воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

С начала паводкового периода по ЗКО откачано более 500 тысяч кубометров воды.

Завершена откачка воды из 57 ранее подтопленных жилых домов, 275 человек ранее эвакуированных людей вернулись в свои дома.


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