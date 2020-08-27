В ЗКО запущен новый сельский автобусный маршрут

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Хороший подарок в преддверии государственного праздника получили жители села Акжайык Западно-Казахстанской области. Два раза в день сельчане могут без проблем добраться в областной центр на новом регулярном автобусном маршруте, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, по пути следования маршрута автобуса есть остановка и в санатории «Акжайык».

– Данный маршрут будет обслуживать фирма «Жибек Жолы». Автобус будет ходить два раза в день по времени. Он будет выезжать с села Акжайык, далее по пути следования заезжать в санаторий и приезжать в Уральск. Данный маршрут является социально значимым, и перевозчику предусмотрено субсидирование. Стоимость проезда – 280 тенге. Наши маршрутные автобусы, которые ходят в села Жаныбек, Каратобе, Жангала, Тайпак являются социально значимыми, ходят регулярно и все получают господдержку. При малом количестве пассажиров перевозчику не выгодно ездить в районы. Субсидирование позволяет перевозчику окупать затраты и обслуживать маршрут вне зависимости от количества пассажиров, – отметил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбек Менеев.

Данные меры по субсидированию регулярных автобусных рейсов принимаются для обеспечения бесперебойным транспортом сельчан. Автобус регулярно проходит технический осмотр, водитель перед рейсом обязательно проходит медицинское освидетельствование. Пассажирский транспорт безопасен в отличие от частных извозчиков и проезд стоит гораздо дешевле.