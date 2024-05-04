В ЗКО запланирован капитальный ремонт 11 объектов здравоохранения

Как сообщил и.о. руководителя областного управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Асылбек Каналиев, капремонт запланирован в 4 объектах Бокейординского района, 5 объектах Жангалинского района и 2 объектах города Уральска, передает агентство Kazinformсо ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В прошлом году проведен капитальный ремонт 22 объектов здравоохранения, из них в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» - 6 объектов, за счет средств Таскалинской районной больницы закуплено здание нового медицинского пункта с. Айнабулак.

По словам А. Каналиева, в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в сельских населенных пунктах в текущем году запланировано начало строительства 40 медицинских объектов, в том числе 38 организаций Первичной медико-санитарной помощи и 2 межрайонных больниц.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

За прошлый год сданы в эксплуатацию 12 объектов здравоохранения. Также на базе областного перинатального центра открыт Центр раннего вмешательства «Қамқорлық» для детей-инвалидов в возрасте до 3 лет. Современный реабилитационный центр ежегодно будет оказывать помощь 600 детям с нейро-ортопедическими нарушениями и рисками их развития.

- В целом, основные показатели здоровья населения таковы: младенческая смертность снизилась на 16,9%, смертность от болезней системы кровообращения – на 6,6%, смертность от злокачественных новообразований – на 0,9%, показатель смертности от травм, несчастных случаев и отравлений – на 1,8%, а заболеваемость туберкулезом – на 10,3%, – сказал А. Каналиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Всего в системе здравоохранения ЗКО работают 1756 врачей и 6650 средних медицинских работников. Дефицит врачебных кадров составляет 265 штатных единиц. Согласно данным, озвученным А. Каналиевым, в 2023 году из средств местного бюджета выделено 18 грантов на подготовку в резидентуре, 60 грантов абитуриентам, а на обучении находятся 13 резидентов (срок обучения 2021-2025 годы). Единовременную компенсацию в 2023 году получили 92 специалиста (из них – 47 на селе), а 33 специалиста обеспечены служебным жильем.