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В ЗКО закрыт участок автодороги Самара-Шымкент

21 Ноября 2021 12:37
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В ЗКО закрыт участок автодороги Самара-Шымкент

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - участок трассы Самара-Шымкент ограничен для автомобильного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

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21 ноября в 08.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 394-526, уч. п. Жымпиты - гр Актюбинской области.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций Вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.



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#Западно-Казахстанская область   #Дороги   #МИИР РК  
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