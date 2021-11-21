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В ЗКО закрыт участок автодороги Самара-Шымкент
21 Ноября 2021 12:37
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ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - участок трассы Самара-Шымкент ограничен для автомобильного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.
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21 ноября в 08.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 394-526, уч. п. Жымпиты - гр Актюбинской области.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и вашей безопасности автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
В случае возникновения нештатных ситуаций Вы можете обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.
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