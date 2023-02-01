В ЗКО задержаны незаконные охотники на косулю

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Мясо косули и охотничьи ружья обнаружили полицейские в салоне автомашин в ЗКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegtam-канал пресс-службы МВД РК.

На автодороге Бурлин-Аксай-Жымпита в салоне автомашин «BMW» и «Toyota Land Cruser GXR» обнаружены гладкоствольное охотничье ружье МЦ-21 12-го калибра, гладкоствольный охотничий карабин МР-153 с патроном в канале ствола, карабин Тигр, 37 мелкокалиберных патронов и пакеты с мясом косули.

По данному факту отделом полиции Бурлинского района начато досудебное расследование по части первой статьи 337 УК РК «Незаконная охота».